Москва, 13 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В коронавирусных госпиталях Москвы сейчас занято менее 7 тыс. коек, что является минимальным значением с апреля. Об этом 13 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек — минимальное количество с начала апреля», — написал мэр.

По его словам, число новых госпитализаций заболевших снизилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями июня.

Кроме того, активно продолжается вакцинация — первым компонентом привились 4,5 млн москвичей.