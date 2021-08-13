Москва, 13 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сакраментальная пятница 13-е кажется не несёт опасности для курса рубля. Окончание недели обещает быть спокойным, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Основные события последних дней позади и отыграны рынком, который мирно погружается в августовское затишье.

Нефтяные фьючерсы несколько снижаются из-за вышедшего накануне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) об ослаблении спроса на сырьё в 2021 году.

Но цены остаются всё равно на достаточной высоте около $71 за баррель Brent. Стабилен и доллар на рынке Форекс по отношению к мировым валютам.

Сегодня не запланировано наступление очень значимых для рынка событий. Некоторый интерес может представить лишь появление вечером данных по индексу потребительских настроений и числе активных нефтяных установок в США.

Эта информация способна несколько повлиять на позиционирование котировок доллара и нефти в ту или иную сторону.

Наиболее вероятный диапазон движения котировок валют на день достаточно узок: 73,20−73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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