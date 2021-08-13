Москва, 13 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Москве более 4,5 млн человек сделали прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины. Об этом 13 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

dfuhlert Вакцинация

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Мэр рассказал, что массовая вакцинация и другие меры привели к отступлению пандемии. Число новых госпитализаций сейчас вдвое ниже по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», — написал Собянин.