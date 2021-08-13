Москва, 13 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Москве хочется снять оставшиеся ограничения, сообщил 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр рассказал, что в столице пока сохраняются профилактические меры — необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Также нельзя проводить массовые мероприятия, действуют ограничения на посещение театров, кино и концертных площадок.

«Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад», — написал мэр.