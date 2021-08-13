Новосибирск, 13 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 августа, за минувшие сутки было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 187 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 54, 55, 62 и 73 года и женщины в возрасте 60, 67, 70, 83 и 94 года. Всего в регионе умерли 2469 человек, — уточняет оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 263 человека. На ИВЛ — 25 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 55 264 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4146 детей; 46 148 пациентов выздоровели (+127 за сутки).