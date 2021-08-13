Москва, 13 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Москве с 13 августа отменяются ограничения на посещение зоопарков. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

fxxu Зоопарк

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«И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны», — написал мэр в личном блоге, комментируя указ.

Также в столице отменяется обязательное требование о переводе части сотрудников на «удалёнку», а также необходимость проводить термометрию в течение рабочего дня.

Пока остаётся в силе масочный режим, ограничено посещение театров, концертов и кино.