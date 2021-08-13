Москва, 13 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Москве остаются в силе многие профилактические антиковидные меры, сообщил 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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Он прокомментировал своё решение об отмене обязательного требования о переводе части сотрудников московских организаций в дистанционный режим. По словам мэра, ряд профилактических мер останется в силе.

«Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — написал Собянин.