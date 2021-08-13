Воронеж, 13 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, в котором в Воронеже произошёл взрыв, был технически исправен. Об этом сообщили в транспортной компании «АТП-1», которой принадлежало транспортное средство.

Взрыв

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"Автобус был технически исправен. Дизельный автобус, на газ такие переходить не могут», — сказали ТАСС в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 августа в Воронеже произошёл взрыв в маршрутном автобусе. В результате происшествия пострадали 19 человек, один из них скончался в больнице.

По данным следствия, причиной взрыва автобуса могла стать неисправность технического оборудования.