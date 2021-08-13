Москва, 13 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Москве с 13 августа перестаёт действовать обязательное требование о том, чтобы треть сотрудников предприятий и организаций трудились в удалённом формате. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своём личном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Начиная с сегодняшнего дня, отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — подчеркнул мэр.

В то же время работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять «удалёнку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

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Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

Также Собянин добавил, что ранее введённые требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней) отменяются.