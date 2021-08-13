Москва, 13 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Москве с 13 августа отменяется требование о дистанционном режиме для части сотрудников предприятий. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — прокомментировал Собянин свой указ в личном блоге.

Также отменяется требование об обязательной термометрии в течение дня, которую нужно было проводить каждые четыре часа. Теперь достаточно одной проверки — до начала рабочего дня. Утрачивает обязательность и регулярное тестирование сотрудников на заражение коронавирусом — не менее 10% от штата каждые 15 дней.

Он пояснил, что решение принято в связи с возвращением Москвы к нормальной жизни и стало возможным благодаря массовой вакцинации.

Всего, по словам мэра, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции приняли более 4,5 млн москвичей.