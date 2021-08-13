Москва, 13 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. После двухдневного активного роста котировки нефти 12 августа постепенно начали снижаться. Стоимость барреля нефти Brent на момент закрытия дня составила $71,62, что на 0,68% дешевле закрытия дня 11 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Инвесторы продолжают оценивать риски от новой волны пандемии в Азии, которая вызвала новый локдаун в китайском порту Нинбо.

Вместе с этим отчет Международного энергетического агентства, опубликованный 12 августа, предупредил о серьезных опасениях насчет темпов восстановления спроса на топливо на фоне общемирового роста заболеваемости «Дельта"-штаммом.

По мнению банка JPM, спрос на нефть в августе составит 97,9 млн баррелей, а в сентябре сократится до 97,3 млн, то есть фактически останется на уровне июля в 98 млн.

Согласно оценкам МЭА, спрос в 2021 году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки, а в 2022 — увеличится еще на 3,2 млн, что ниже предыдущих прогнозов на 0,3 и 0,1 млн баррелей в сутки соответственно.

Позитивным фактором для нефти может стать возможная остановка перевалки и транспортировки топлива в Черном море после разлива в Новороссийске.

Предполагаемый коридор движения котировок нефти на сегодня, 13 августа, — $70,50−71,50 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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