Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Соединённые Штаты готовятся принять девятый саммит Америк. Мероприятия состоится в начале лета 2022 года. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованного 13 августа.

Северная Америка США Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Саммит проводится примерно раз в три года с 1994 года и является единственной встречей всех лидеров из стран Северной, Южной и Центральной Америк и Карибского бассейна», — пояснили в Белом доме.

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Отмечается, что Соединённые Штаты примут у себя саммит, организованный под эгидой Американской организации государств, впервые после первой встречи, которая состоялась в Майами в декабре 1994 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента США Билла Клинтона.

Как сообщало ИА REGNUM, международный эксперт, профессор Центрального университета Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн считает, что саммит Америк, на котором не обязательно присутствие национальных лидеров или подписание резолюций, не имеет никакой важности. Он пояснил, что в современном мире, где благодаря технологиям президенты могут поддерживать постоянный обмен информацией, подобные мероприятия носят лишь риторический и символический характер.