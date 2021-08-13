Тирасполь, 13 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В ходе 597 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 352 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 678 человек, в том числе 49 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1257 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 613 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 35 человек.

Стоит отметить, что в ПМР, согласно последним данным, вакцинацию от COVID-19 прошли около 78 тыс. человек, что составляет 17% населения. Больше всего в республике сделано прививок «Спутник V».