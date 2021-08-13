Сеул, 13 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

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По их словам, коронавирус был выявлен у девяти военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею в промежутке с 30 июля по 10 августа.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медицинские учреждения базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1210.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1990 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 220 182.

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