Кишинёв, 13 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 12 августа выявили 268 случаев заражения коронавирусом в ходе 5749 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 261 524 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 253 503 человек, в том числе 193 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 466 пациентов с COVID-19, из которых 69 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6298 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 256 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 7703 тестов. Выздоровевшими врачи признали 167 человек, скончались четверо пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в минздраве Молдавии ранее предложили отслеживать местонахождение находящихся на карантине жителей через специальное приложение на смартфонах.