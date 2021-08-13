Воронеж, 13 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Причиной взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего вечером 12 августа, могла стать неисправность технического оборудования. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Michael Deal Взрыв

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Кроме того, указывается, что также речь может идти о незаконном переоборудовании транспортного средства с бензина на газ.

При этом отмечается, что на данный момент в компании, которой принадлежал автобус, было выявлено 19 нарушений.

Также источник указал, что на месте взрыва транспортного средства не было обнаружено поражающих элементов.

«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 августа стало известно, что в воронежском автобусе, когда он сделал остановку на улице Кольцовской, прогремел взрыв. В момент происшествия в салоне находились примерно 30 пассажиров, один из них погиб, еще 18 получили ранения и травмы. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.