Сеул, 13 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1990 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1913 случаев заражения локальные, ещё 77 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 220 182.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу человек на протяжении 38 дней подряд, с 7 июля. Органы здравоохранения опасаются, что в выходные дни может наблюдаться резкий рост заболеваемости из-за празднования Дня освобождения Кореи.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на шесть человек — до 2144 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,97%.

12 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1713 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 192 248.