Москва, 13 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 августа завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,62%, до $71,13 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА Красная Весна Нефть

Укрепление доллара США в сочетании с увеличением доходности десятилетних облигаций США не позволили покупателям пройти уровень $71,86.

Индекс доллара повысился до 93,03 пунктов после выхода положительной статистики в Штатах. Показатели производственной инфляции оказались выше ожиданий.

Первоначальные заявки на пособие по безработице упали. С ростом индекса доллара котировки нефти умеренно снизились до $70,75 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что распространение дельта-варианта коронавируса замедлит восстановление мирового спроса на нефть, так как последняя волна заражения COVID-19 побудила страны снова ввести ограничения.

Быстрое распространение наблюдается в азиатском регионе (Тайланд, Малайзия, Япония).

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $70,79 (— 0,46%). Активность покупателей заметно снизилась из-за укрепления доллара. Они заняли выжидательную позицию перед открытием европейской сессии.

Поддержкой выступает уровень $70,15. Если покупки доллара продолжатся перед выходными, покупателям придется отступать к уровню $69 и потом готовиться к новому наступлению.

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