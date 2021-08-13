Москва, 13 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. По итогам вечерних торгов 12 августа рубль подешевел к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 73,59 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 86,39 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Российская валюта укрепилась к британскому фунту на фоне его продаж на рынке Форекс. Пара фунт/рубль упала на 0,14%, до 101,63 руб.

Рубль на всех сессиях торговался в минусе, поскольку на уровне $71,86 застопорился рост нефтяных котировок.

На вечерней сессии доллар США получил поддержку от опубликованной статистики. Показатели производственной инфляции оказались выше ожиданий. Рублю пришлось отступать к уровню 73,66 руб.

В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее (прогноз был 7,3%). Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года.

Относительно июня 2021 года индекс PPI поднялся на 1% (прогноз был 0,6%). Первоначальные заявки на пособие по безработице упали.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе по отношению к американскому доллару. Нефть марки Brent стоит $70,84 (— 0,40%). Утренняя сессия открылась снижением по доллару.

Пара доллар/рубль остаётся под уровнем 73,70 руб., поэтому есть шанс увидеть обновление минимума в ближайшие дни. Риск для рубля на сегодня один — приближающиеся выходные.

Когда на рынке царит неопределённость, инвесторы предпочитают оставаться в иностранной валюте на выходные.

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