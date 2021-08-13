Москва, 13 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Главы министерств обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся для наблюдения за проведением совместных учений «Запад/Взаимодействие-2021». Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Mil.ru На учениях

Основной этап учений проходит c 9 августа, в нём принимают участие более 10 тысяч военнослужащих обеих стран.

Российские и китайские военные выполнят совместные разведывательные и поисковые операции, выявят условного противника, проведут антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» для создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

В учениях задействуют 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов. С российской стороны к учениям привлечены подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках учений «Запад /Взаимодействие-2021» состоится встреча министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Вэя Фэнхэ.