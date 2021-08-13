Чжоушань, Китай, 13 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В результате столкновения двух судов вблизи побережья китайской провинции Чжэцзян 12 августа пропали без вести девять человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Russian.news.cn Китайские рыбаки

Грузовое судно столкнулось с рыболовецким сейнером в акватории города Чжоушань во второй половине дня. Рыболовецкое судно после столкновения затонуло, десять человек из состава его экипажа оказались в воде. Один из рыбаков был спасён на месте, девять остальных в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Пропавших на месте кораблекрушения людей в настоящее время ищут семь патрульных лодок и одно спасательное судно, направленное в район ЧП провинциальным центром по спасению на море.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи побережья японской префектуры Аомори в ночь 12 августа село на мель и разломилось надвое грузовое судно под флагом Панамы.