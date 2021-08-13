Тегеран, 13 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. 12 августа генеральный директор Евразийского департамента министерства иностранных дел Ирана пригласил посла России Левана Джагаряна в здание МИД Исламской Республики, чтобы потребовать объяснений по поводу фотографии, опубликованной посольством России в Тегеране. Российский посланник выразил сожаление «по поводу недопонимания и негодования иранцев». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с иранским официальным лицом Джагарян заявил, что его намерение опубликовать фотографию связано в первую очередь с напоминанием о союзе России с Великобританией против нацистской армии во время Второй мировой войны. Дипломат также отметил, что за опубликованной фотографией не было никаких антииранских мотивов.

Подчеркнув стратегические, глубокие и дружественные отношения между Ираном и Россией, он выразил сожаление по поводу опубликованной фотографии, которая вызвала непонимание и негодование иранцев.

Министерство иностранных дел Ирана, отметив дружественные отношения между Ираном и Россией, напомнило дипломату, что публикация этой фотографии, даже с заявленным намерением, неприемлема, при этом послы должны уделять особое внимание к историческим, политическим и культурным требованиям страны.