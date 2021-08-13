Благовещенск, 13 августа, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Приамурье 13 августа начались работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил глава региона Василий Орлов, назвав эту дату знаменательной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство железной дороги

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«Рад, что вооруженные силы участвуют в проекте строительства магистрали. Уверен, что с учетом компетенции и опыта задачи будут выполнены качественно и в срок», — сказал министру обороны РФ губернатор Амурской области Василий Орлов

Сергей Шойгу выразил надежду, что железнодорожные войска со своей задачей справятся и не подведут.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство второй ветки БАМа будет вестись от «столицы БАМа» Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре. Магистраль даст новый импульс развитию Приамурья, уверен Василий Орлов.