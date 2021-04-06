Благовещенск, , 08:27 — REGNUM Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) означает новый импульс для развития региона. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Комментируя начало строительства, он отметил, что в регионе появятся новые рабочие места, будут заружены производственные мощности. Пропускная способность магистрали благодаря второй ветке увеличится вдвое.

«Для региона и населённых пунктов зоны БАМа это строительство даст новый импульс развития», — приводит слова Орлова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Железнодорожные войска ВС РФ приступили к строительству второй ветки БАМа.

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