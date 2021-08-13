Анкара, , 05:42 — REGNUM Поэт-писатель и журналист Джан Бахадыр Йюдже в своем личном блоге дал оценку обсуждению сторонниками ПСР в социальной сети Clubhouse планов массового убийства содержащихся в тюрьме оппозиционеров дешевым ядом. В своей публикации под названием «Террорист» Джан Бахадыр Йюдже следующим образом описал сложно реализуемый процесс «плана массового убийства», а также поэтапную подготовку этого зла введением в оборот определенных слов, чтобы люди к ним привыкли: «В Турции в течение многих лет в аналогичных целях употреблялись различные слова. Такие определения, как «коммунист», «армянин», «курд», «ретроград» превратились в инструмент отчуждения. Например, определение «реакционный» долгое время было магическим словом. Человек, заклейменный как ретроград, не имел возможности работать на государство. Сегодня также не все гладко: последней точкой стало обвинение всех оппозиционеров «террористами». Теперь же говорят об отравлении, «устранении» людей. Это не совпадение и не мечта нескольких безумцев, что зло достигло такого уровня. К этому результату готовились постепенно и сознательно, а слова и определения служили упражнением для людей в этой подготовке».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот вопрос, а также применяемая в тюрьмах практика в отношении людей любого уровня — домохозяек, учителей, сотрудников полиции, военных, бизнесменов, адвокатов или государственных служащих, затронутый поэтом-писателем и журналистом Джаном Бахадыром Йюдже, продолжает оставаться горячо обсуждаемой в социальных сетях темой во всех слоях общества — оппозиционерами, алевитами, курдами, кемалистами или религиозными группами.

Правозащитник и депутат от Демократической партии народов (ДПН) Омер Фарук Гергерлиоглу часто выносит эти вопросы на обсуждение в социальных сетях:

@gergerliogluof: Несправедливо заключенный в тюрьму Эмрах Кына, которому даже было отказано в адвокатской защите, объявил голодовку в тюрьме типа E в г. Кыршехир. Однако почему-то до сих пор не было проведено расследования по этому вопросу. Адресую свой вопрос министру юстиции — Неужели тюрьма в Кыршехире вводит практики по своему усмотрению? Вы не следите за голодовкой в той тюрьме?

@gergerliogluof: Похищенный в столице Юсуф Бильге Тунч числится пропавшим без вести уже 738 дней! На протяжении 227 дней ничего не известно о местонахождении Хюсейина Галипа Кючюкозйигита. Если этих людей все еще не нашли, на ум приходят другие вопросы.

@gergerliogluof: Журналист Нури йе Гюльмен была арестована в Культурном центре Идиль, куда она направилась 5 августа, чтобы взять интервью. Ровно год, как она сидит в тюрьме. Нет никакого правового основания для этого, и задержавшие ее прекрасно об этом знают. По этой причине на протяжении одного года ее не выпускают под предлогом «подозрения в побеге».

Пользователь Доган Озкан задается вопросом:

@Doanzka80797251: Господин депутат, объявите имена всех депутатов, которые не подписали призыв о созыве парламента по предотвращению лесных пожаров, чтобы мы могли спросить с них на очередных выборах…

Bold Medya в своем аккаунте в Twitter опубликовало следующий комментарий:

@BOLDmedya: Невинных людей, ни одна вина которых не была доказана, по-прежнему продолжают держать в тюрьмах. Бурчак Серап Топал, учительница социальных наук, у которой трое детей в возрасте 16, 14 и 6 лет, была арестована и отправлена в женскую тюрьму закрытого типа в Гебзе. Ее супруг, учитель литературы Тунджай Топал, содержится в тюрьме г. Балыкесир Кепсут с 28 марта 2018 года.

@BOLDmedya: Выяснилось, что оставшиеся без матери и отца трое детей испытывают серьезные психологические проблемы, а у самого младшего ребенка 6 лет открытое овальное окно в сердце. Дети живут с бабушкой и дедушкой в Гебзе.

@BOLDmedya: Страдающая от болезни 64-летняя заключенная Фатма Юрт, в течение месяца передвигается по тюрьме ползком. Ей было отказано в лечении.

Пользователь под ником Tris добавляет:

@UyumluTris: Моя знакомая Арзу Нур ОЗКАН, арестованная на 6,5 месяце беременности, рассказала следующее: «Они держали меня без еды в больнице. Водили меня туда-сюда в наручниках. Мою испачканную в крови одежду постирали сокамерницы. Моя мама потеряла троих детей из-за гипертонии. Я боюсь, что и со мной произойдёт то же самое.

Журналист и член правозащитной ассоциации Севинч Озарслан публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@sevincozarslan: Моя подруга Нихал Эким скончалась. Не смогла смириться с заключением под стражу не совершавшего никакого преступления ее супруга. Заболела. Несмотря на это, на протяжении 55 месяцев она занималась детьми, и боролась с онкологией. Ей одной пришлось преодолеть очень много сложностей. Покойся с миром.

Журналист Адем Явуз Арслан отвечает:

@ademyarslan: Скольких невинных людей вы погубили. Да опозорит вас Аллах, чтобы об этом помнили многие поколения!

Пользователь с ником Mentalist пишет о кадетах, поступивших на учебу в период переворота, и брошенных в тюрьму неделей позже:

@PatrickJane02: Учащиеся военных школ, в невиновности которых ни у кого нет сомнений, 1850 дней не видят неба… Хватит уже…