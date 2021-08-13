Москва, 13 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Пациентам при восстановлении физической формы после перенесённого заболевания COVID-19 следует проявлять осторожность, сообщила 13 августа кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Леонид Сойфертис. Спортивная ходьба (фрагмент)

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Она рекомендовала избегать чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему и начинать с малоинтенсивных занятий.

«Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», — сказала Павлова.

Эксперт посоветовала также обратиться к врачу-реабилитологу, если восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит.

Ранее начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова сообщала, что переболевшие COVID-19 не должны торопиться на работу.