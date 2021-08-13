Москва, 13 августа, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» состоится вскоре после завершения строительства и в любом случае — до конца 2021 года. Об этом заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам немецкого депутата, «Северный поток — 2» станет важнейшим компонентом надежных поставок российского газа в Германию и Европу в целом, обеспечив необходимый уровень диверсификации на энергетическом рынке.

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Ранее в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщали, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в августе 2021 года.