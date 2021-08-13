Приштина, , 23:30 — REGNUM Парламент Косово 12 августа 67 голосами из 120 избрал нового генерального аудитора. Им стала Влёра Спанца.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оппозиционные партии — Демократическая лига Косово (ЛДК) и Демократическая партия Косово раскритиковали Спанцу, охарактеризовав ее назначение как «конфликт интересов».

Глава парламентской группы ПДК Арменд Земай (бывший министр здравоохранения Косово) заявил, что, поскольку сестра Спанцы является советницей премьер-министра Косово Альбина Курти, она не сможет непредвзято подходить к реализации своих обязанностей.

В ответ в правящей партии «Движение за самоопределение» заявили, что в состав комиссии, которая избирает аудитора, входят не только представители администрации президента, но и организаций гражданского общества, Всемирного банка, при этом избрание происходит под контролем посольства Великобритании.

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