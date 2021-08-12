Москва, 12 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом в маршрутном такси в Воронеже 12 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Георгий Долгопский Воронеж

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в Воронеж направлены опытные специалисты Криминалистического центра СК России и следователи центрального аппарата. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оказать на месте практическую помощь в осмотре места происшествия.

Также коллеги из центрального аппарата СКР помогут воронежцам в выяснении всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления СКР по Воронежской области. Расследование находится на контроле центрального аппарата СКР.

Напомним, 14 человек пострадали в результате взрыва в маршрутном такси на одной из остановок в центре Воронежа. Одна из пострадавших пострадала очень серьёзно: ей оторвало ноги.