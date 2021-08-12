Москва, 12 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) поделился с подписчиками новостями о своём состоянии здоровья. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Platonova Alina Птаха

https://www.instagram.com/reel/CScSbd8n9QW/

Артист признался. что в ходе операции ему удалили камень из желчного пузыря, а также и сам орган. «Болит всё, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка из неё что-то капает», — пожаловался рэпер, поблагодарив врачей и своих фанатов за «тёплые слова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Птаху госпитализировали в одну из московских клиник. Однако он не сообщил, что с ним случилось и какое заболевание у него диагностировали врачи.