Воронеж, 12 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Провести проверку во всех автопарках пассажирских перевозчиков Воронежа поручил глава региона Александр Гусев после взрыва в маршрутном такси вечером 12 августа.

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В своём телеграм-канале губернатор Воронежской области написал, что находится на месте трагедии. Он отметил, что спецслужбы работают на месте ЧП, выясняются причины случившегося.

Выразив слова сочувствия всем пострадавшим и пообещав оказать им необходимую помощь, Гусев добавил:

«На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 человек пострадали в результате взрыва маршрутного такси в центре Воронежа. Предположительно, в машине произошёл взрыв газового баллона.