Москва, , 22:31 — REGNUM Выборы в России в 2021 году, вероятнее всего, не приведут к массовым протестам. Такой прогноз 12 августа сделал политолог Дмитрий Орлов на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не думаю, что будут проблемы с легитимностью с этой кампанией. Потому что в первую очередь должны быть субъекты, которые ставят этот вопрос. Я среди участников выборов это не вижу», — сказал Орлов.

Поэтому непосредственно в Москве ситуация после выборов 17−19 сентября 2021 года будет спокойной, убежден политолог.

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