Вашингтон, 12 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. США направляют в Афганистан дополнительный военный контингент для защиты американского посольства в Кабуле, заявил 12 августа на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин приказал «временно» направить в Афганистан три батальона для обеспечения эвакуации сотрудников американского посольства.

В ближайшие 48 часов в Афганистан будут дополнительно направлены около трёх тыс. военнослужащих США, добавил Кирби.

При этом он подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Афганистане будет временным и должно завершиться к 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа посольство США в Афганистане призвало американских граждан срочно покинуть эту страну.