Москва, 12 августа 2021, 21:06 — REGNUM Посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль дал интервью ТАСС, в котором охарактеризовал основные аспекты российско-северокорейского сотрудничества. Дипломат также подверг жесткой критике политику администрации США.
Поэтому для КНДР жизненно необходимо укреплять силы, которые позволят надежно сдерживать внешнюю угрозу.
Говоря о двусторонних отношениях, Син Хон Чхоль высказался за усиление взаимодействия с целью противостояния США, которые являются общей угрозой.