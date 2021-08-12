Москва, , 21:06 — REGNUM Посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль дал интервью ТАСС, в котором охарактеризовал основные аспекты российско-северокорейского сотрудничества. Дипломат также подверг жесткой критике политику администрации США.

«Для установления мира на Корейском полуострове США следует вывести войска и военную технику, развернутые в Южной Корее, — заявил посол. — Пока американские войска там базируются, главная причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове не будет устранена.

Мир и безопасность, — считает дипломат, — может обеспечить только реальная сила, а не слова».

Поэтому для КНДР жизненно необходимо укреплять силы, которые позволят надежно сдерживать внешнюю угрозу.

Говоря о двусторонних отношениях, Син Хон Чхоль высказался за усиление взаимодействия с целью противостояния США, которые являются общей угрозой.