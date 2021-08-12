Екатеринбург, 12 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать в регионе техническую коноплю для пополнения областного бюджета. Об этом он сообщил в Instagram.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Конопля

«Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю», — написал губернатор.

Глава региона уточнил, что имеет в виду техническую коноплю, из которой делают одежду и «много других полезных вещей». Куйвашев подчеркнул, что настроен серьёзно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект по выращиванию конопли в Бурятии завершился неудачей — весь урожай погиб.