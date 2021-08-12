Анкара, , 20:33 — REGNUM Турция возводит стены на границе с Ираном и Ираком в рамках борьбы с нелегальной миграцией и не намерена пропускать беженцев через свою территорию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 12 августа ИА «Красная весна».

«Каждый должен знать, что Турция — это не трактир для переправы», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что на границе с Ираном и Ираком планируется построить в общей сложности 85 километров ограждений, а также оборудовать 79 километров границы камерами наблюдения и сенсорными датчиками.

Президент Турции добавил, что границы страны также контролируются беспилотными летательными аппаратами и на сегодняшний день уже 505 тысячам иностранцев был запрещён нелегальный въезд через восточные и южные границы республики.