Екатеринбург, 12 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил главную сельскохозяйственную выставку страны — Всероссийский день поля-2021, которая проходит 12−14 августа в Сысертском районе Свердловской области. Это масштабная демонстрация передовых технологий сельского хозяйства в реальных полевых условиях. На мероприятии представлены самые современные образцы сельхозтехники и оборудования, новейшие достижения в области селекции сельскохозяйственных культур, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

«Мы стабильно входим в десятку лучших регионов по показателям сельского хозяйства. Применяем современные технологии по выращиванию овощей и кормов для животных. Стабильно прирастаем молочным стадом. По приросту надоев молока находимся в лидерах среди регионов. Поэтому мы обладаем не только промышленным потенциалом, но и являемся одним из крупнейших сельхозтоваропроизводителей. Для нас День поля — это важно. Важно пообщаться с коллегами из других регионов. Пообщаться с производителями, которые обеспечивают отрасль техникой и оборудованием», — сказал Евгений Куйвашев.

На Дне поля представлены десятки образцов новейшей сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений. Особое внимание уделено растениеводству. Заранее здесь были высажены сотни образцов сельхозкультур, привезенных со всей России и из-за рубежа. Специалисты говорят, что жаркое лето позволило вызреть и чувствовать себя комфортно на Урале нехарактерным для региона культурам — подсолнечнику и сое.

«Мы все видим, что наблюдаются заметные изменения климата, и некоторые культуры, исторически считавшиеся «южными», шагают на север. Проведение масштабных испытаний большого количества сортообразцов позволит не только познакомить агрономов, ученых, специалистов перерабатывающей отрасли с новыми сортами, посмотреть новые селекционные разработки, но и глобально оценить изменения, происходящие в климате и понять их влияние на различные культуры», — рассказал Евгению Куйвашеву руководитель Уральского НИИСХ Никита Зезин.

В рамках деловой программы Дня поля прошла конференция, где обсудили вопросы развития картофелеводства в России. Здесь Свердловской области тоже было, чем поделиться с коллегами. «Уральский картофель» — один из лучших селекционных центров в России по научному потенциалу и востребованности разработок.

Большое внимание экспозиции уделено теме цифровизации и роботизации сельского хозяйства. Молодые ученые Уральского аграрного госуниверситета презентовали Евгению Куйвашеву умную гидропонную установку для выращиваний любых растений. Изобретение имеет механизм, основанный на вращении растений вокруг источника света. Это увеличивает полезную площадь возделывания, позволяет снизить затраты на электроэнергию, а, главное, увеличить скорость роста и созревания растений.

«Это позволяет с высокой точностью контролировать все процессы, исключая человеческий фактор. На свое изобретение ученые Уральского аграрного университета уже получили патент, подтверждающий исключительное авторство полезной модели», — рассказали на стенде университета.

Здесь же представлены основные направления научно-исследовательский деятельности вуза в области растениеводства и переработки сельхозпродукции. «Сегодня мы получили перспективные образцы гибридов томата для промышленных тепличных комбинатов и населения. Последний зарегистрированный сорт крупноплодный «Наставник». Ведём активную селекционную работу по огурцу — два перспективных образца «Олимпиец» и «Нежный» находятся на регистрации сортов. По луку-шалоту ведём семеноводство с уклоном на производство элитного посадочного материала. Совместно с НИИСХ Крыма отрабатываем технологический регламент сушки ягод, овощей, фруктов в инфракрасной камере, которая позволяет сохранить все полезные свойства плодов, включая антиоксиданты», — рассказал Евгению Куйвашеву проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Всего на выставке представлены более 50 предприятий.