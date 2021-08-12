Пекин, , 19:01 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проведёт встречу с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, сообщает 12 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Солдаты на российско-китайских военных учениях Mil.ru

Встреча будет проведена в рамках рабочего визита министра обороны России на российско-китайские военные учения «Сибу/Взаимодействие-2021».

По информации Минобороны РФ, «основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских учений «Сибу/Взаимодействие-2021», проходящих на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая.

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