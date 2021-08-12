Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Один из павильонов полевого госпиталя, развернутого на площадке выставочного комплекса в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, прекратил прием пациентов с коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Прием пациентов с ковидом прекратил принимать седьмой павильон временного госпиталя. В весенне-летний период здесь оказали помощь 1834 петербуржцам. Однако пятый павильон «Ленэкспо» на 295 коек продолжает принимать пациентов, которые переносят заболевание в средней и среднетяжелой форме. Сейчас здесь находится 111 человек.

«Благодаря вакцинации количество заболевших снижается, количество пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон», — отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, временный стационар на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» был развернут в апреле 2020 года в связи с пандемией COVID-19. В первую волну — с апреля по август 2020 года в нем прошли лечение 1743 пациента, во вторую волну — с 5 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года — 4511 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в 21 ковидном стационаре Санкт-Петербурга развернуто 6 777 коек, из которых 38,22% свободны. Там продолжают лечение 5,1 тыс. горожан с COVID-19, среди них 235 человек подключены к ИВЛ.