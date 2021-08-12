Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Вакцинация работников предприятий транспортного комплекса Санкт-Петербурга достигла 64%. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации от COVID-19 в Петербурге

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Вакцинация проводится в соответствии с постановлением городского правительства. Для сотрудников государственных организаций транспортного блока организована работа прививочных бригад от Городского центра медицинской профилактики. Также прививочная кампания проводится в организациях, которые осуществляют перевозку пассажиров и их багажа легковым транспортом.

В частности, при поддержке администрации Красногвардейского района организована вакцинация для водителей компании «Сити-Мобил». Они смогут привиться препаратом «Спутник лайт» в ТРЦ «Заневский каскад».Компания «Яндекс» для своих водителей разместила на навигационных картах метки с указанием пунктов вакцинации. Они могут сделать прививку по пути следования.

«Темпы вакцинации необходимо наращивать. На работниках транспортной отрасли лежит особая ответственность. В этой важнейшей сфере трудятся сотни людей, а ее услугами пользуются миллионы. От бесперебойной работы транспорта зависит жизнь города. Перевозки должны быть надежными и безопасными, в том числе и в эпидемическом плане», — сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, с 15 октября не менее 80% водителей служб такси должны иметь документы о прохождении вакцинации или соответствующие QR-коды. Несоблюдение этих требований при введении режима повышенной готовности в Петербурге влечет административную ответственность и штрафы от 30 тыс. рублей для гражданских лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц.