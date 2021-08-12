Пекин, , 18:22 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщает 12 августа пресс-служба российского военного ведомства.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что главной целью визита является наблюдение за российско-китайскими оперативно-стратегическими учениями «Сибу/Взаимодействие — 2021».

Напомним, учения «Сибу/Взаимодействие — 2021» стартовали 9 августа на северо-западе Китая. В них принимают участие два авиационных и 13 сухопутных подразделений, сформированных из 10 тыс. российских и китайских военнослужащих.

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