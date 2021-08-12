Пекин, 12 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщает 12 августа пресс-служба российского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Уточняется, что главной целью визита является наблюдение за российско-китайскими учениями «Сибу/Взаимодействие — 2021».

Напомним, учения «Сибу/Взаимодействие — 2021» стартовали 9 августа на северо-западе Китая. В них принимают участие два авиационных и 13 сухопутных подразделений, сформированных из 10 тыс. российских и китайских военнослужащих.