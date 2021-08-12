Нижний Новгород, 12 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области вводит новые ограничения на проведение торжественных мероприятий по поводу начала нового учебного года в школах региона.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM На линейке

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В ведомстве требуют, чтобы 1 сентября общеобразовательные учреждения провели школьные линейки только отдельно для каждого класса или параллели, на открытом воздухе и с обязательным ношением защитных масок родителями школьников.

Также введен запрет на проведение любых массовых мероприятий между различными классами или школами.

Учебный процесс руководство школ должно будет организовать так, чтобы минимизировать риски заражения детей и педагогов коронавирусной инфекцией: