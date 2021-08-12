В Нижегородской области запретили массовые школьные линейки
Нижний Новгород, 12 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области вводит новые ограничения на проведение торжественных мероприятий по поводу начала нового учебного года в школах региона.
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В ведомстве требуют, чтобы 1 сентября общеобразовательные учреждения провели школьные линейки только отдельно для каждого класса или параллели, на открытом воздухе и с обязательным ношением защитных масок родителями школьников.
Также введен запрет на проведение любых массовых мероприятий между различными классами или школами.
Учебный процесс руководство школ должно будет организовать так, чтобы минимизировать риски заражения детей и педагогов коронавирусной инфекцией:
- провести генеральную уборку перед открытием школ
- ежедневно проверять на входе в школы температуру
- усилить дезинфекционный режим
- обеспечить наличие и использование масок и перчаток персоналом пищеблоков
- закрепить за каждым классом отдельный кабинет
- проводить занятия в библиотеке, актовом и спортзале, только для одного класса
- разработать расписание уроков и посещения столовых так, чтобы свести к минимуму контакты учеников
- не допускать скопления учеников на входе в школы