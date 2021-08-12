Волгоград, 12 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области 12 августа подтверждено 334 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее и стало новым антирекордом. Общее количество пациентов, скончавшихся от осложнений при COVID-19, превысило две тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в Волгоградской области подтверждено 75 158 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 66 811 человек, из которых 285 пациентов — выписаны за последние сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2003 человека, 12 августа зарегистрировано 16 летальных исходов.