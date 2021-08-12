Москва, 12 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», выявленное в 2018 году, было просверлено не на Земле, а в условиях невесомости, причём тот, кто это сделал, не знал устройства аппарата, сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли России.

NASA Johnson МКС и «Союз»

В частности, одно из неудавшихся отверстий пытались проделать в шпангоуте космического корабля, что однозначно говорит о том, что сверливший не проходил подготовку для работы на кораблях «Союз МС»,

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — цитирует агентство слова источника.

Кроме того, источник подчеркнул, что с такими повреждениями корабль не прошёл бы испытания на Земле в вакуумной камере.

«Таким образом, в Роскосмосе исключили сразу версию повреждения «Союза МС-09» на Земле», — пояснил он.

При этом источник рассказал, что после инцидента с отверстием в космическом корабле «Союз МС-09» российские космонавты прошли проверку на «детекторе лжи», а вот астронавты NASA от нее отказались.

«Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов», — сказал источник.

Особо отмечен тот факт, что российской стороне не позволили исследовать инструменты и сверла иностранных экипажей МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 года на МКС внезапно упало давление. Позднее выяснилось, что воздух уходит через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09», а корпус корабля был просверлен изнутри.