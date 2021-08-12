Волгоград, 12 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Новый рекорд по вакцинации от COVID-19 установлен за последние сутки в Волгоградской области. Прививки сделали свыше 19 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе администрации региона.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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За минувшие сутки в прививочные пункты пришли 19 183 жителя. Из них первый компонент вакцины получили 9 340 человек, остальные — завершили иммунизацию. По данным облздрава, всего в регионе прививки сделали 57% от числа жителей, которых необходимо вакцинировать для создания коллективного иммунитета. Среди граждан пожилого возраста привито 223 тысячи человек, ещё 110 тысяч — лица с хроническими заболеваниями.

С начала прививочной кампании в регион поступило более 779 тысяч комплектов вакцин.