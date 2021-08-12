Москва, 12 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Если страны ОПЕК снимут ограничения на добычу нефти, то это может привести к обвалу цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская. Так она прокомментировала позицию президента США Джозефа Байдена, который потребовал от стран ОПЕК снять ограничения на добычу нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«По результатам последней встречи ОПЕК+ ограничения на добычу нефти продлены до конца 2022 года, — сказал Пажинская. — На данный момент их отмена маловероятна, поскольку контроль по-прежнему необходим по причине угрозы волны коронавируса нового штамма, а также из-за возможного снятия санкций с Ирана, в результате которого может увеличится предложение на рынке».

По ее словам, увеличение добычи нефти может снизить стоимость бензина, однако риски слишком велики, чтобы так резко наращивать объемы.

«Снятие ограничений может привести к обвалу цен на топливо в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и падения спроса на энергоносители», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась версия, объясняющая то, почему Байден пытается добиться от ОПЕК снятия ограничений на добычу нефти.