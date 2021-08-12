Курск, 12 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Курской области 12 августа зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 48 тыс. 756 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 45 тыс. 269 пациентов, в том числе 163 — за последние сутки.

Скончались 1165 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.