Москва, 12 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, по состоянию на 15:25 по мск, котировки нефти марки Brent снижаются на 0,41%, сползая до 71,15 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Chris Potter Цена на нефть

«Несмотря на то, что прогнозы от Мирового энергетического агентства и ОПЕК в целом не очень оптимистичны относительно спроса на нефть, трейдеры не спешат приступать к продажам.

Существенно подросшая накануне нефть пока корректируется незначительно. Неопределенность на торгах сохраняется — никаких сильных сигналов для движения в ту или иную сторону пока не появляется.

Опасения сокращения спроса со стороны Китая в связи с новым штаммом коронавируса всё ещё муссируются на рынке, но, похоже, уровень заболеваемости пока не выглядит катастрофичным.

Кроме данных по рынку труда США, которые способны внести какую-то ясность относительно дальнейшей политики ФРС и, соответственно, цен на сырье, из значимой статистики рынок на неделе ждет данных о количестве буровых в США, которая выйдет лишь завтра вечером.

Пока нефть марки Brent продолжит движение в коридоре ;68−72 за баррель», — считает эксперт.

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