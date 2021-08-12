Москва, 12 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не согласен с прогнозами директора института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца относительно будущего роста цен на мировом рынке мяса. Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с его экспертным мнением:

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

«Действительно, в ряде стран в первой половине 2021 года выросли цены на мясо, но основной причиной стало не восстановление китайской экономики, как утверждает господин Зубец, а неблагоприятная эпизоотическая ситуация, связанная с большим числом вспышек гриппа птиц в десятках стран мира в начале года и новыми очагами африканской чумы свиней в России и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, нормальный ход производства и мировой торговли мясом были нарушены распространением COVID-19. Это особенно коснулось США. Многие крупные предприятия по убою и переработке столкнулись с дефицитом квалифицированного персонала, а нарушение логистических цепочек из-за локдаунов в ряде китайских портов внесли свою лепту в резкие колебания цен в разных странах.

Мониторинг цен мирового рынка свидетельствует о разнонаправленных тенденциях. Индексы цен на мясо ФАО ООН, которые действительно до недавнего времени показывали рост, не отражают всей картины. Это как средняя температура по больнице.

Так, если в США, Бразилии, России оптовые цены на свинину и мясо птицы росли, то в Китае и ряде стран ЕС они резко снизились. Восстановление пострадавшего от АЧС китайского свиноводства привело к существенному росту предложения и, как следствие, падению цен на свинину за последние месяцы более чем в два раза. Вслед за свининой в КНР стало дешеветь и мясо бройлеров, производство которого тоже выросло почти на 30%, отчего пострадал, в частности, и российский экспорт, так как наши цены стали неконкурентоспособными.

Китай снизил и импорт свинины, а это в свою очередь уже привело к падению цен в ЕС от 4% до 12% только за последний месяц. Потеря ФРГ права поставок свинины в КНР из-за вспышек АЧС в дикой природе, а теперь уже и у домашних животных — еще одна причина падения цен в Европе. В сложившейся обстановке давать ценовые прогнозы дело неблагодарное.

Слишком много факторов влияют на формирование спроса и предложения. Рынок в ближайшие месяцы будет оставаться очень волатильным. Что касается России, то, по оценкам отраслевых союзов, в 2021 году производство свинины увеличится на 3−4% по сравнению с прошлым годом, а в 2022 — еще на 6−7%. Конечно, если ситуация с АЧС будет под контролем.

А значит, в перспективе цены на свинину и мясо бройлеров в нашей стране будут оставаться доступными и в отдельные периоды могут даже снижаться».

Напомним, ранее директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что спрос на свинину будет расти, причем опережающими темпами, за счет экономического восстановления Китая.

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